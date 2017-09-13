Hakkarili öğrencilere tatil jesti

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak’ın himayelerinde il merkezinden 14, Yüksekova ilçesinden 8, Şemdinli ilçesinden 4 ve Çukurca ilçesinden de 4 olmak üzere toplam 30 öğrenci, 10-15 Eylül tarihleri arasında Marmaris’e tatile gönderildi. Marmarisli iş adamı Esat Onur Tuğay tarafından desteklenen proje kapsamında 10 Eylül 2017 tarihinde Hakkâri’den alınan ve uçakla Marmaris’e götürülen öğrenciler, burada misafir ediliyor.

Öğretmenleri ve Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan’ın nezaretinde Marmaris’in tarihi ve turistlik mekânlarını gezecek olan öğrenciler, buradaki parkları ve okulları ziyaret edecek olup düzenlenecek tekne turları ve köy gezilerine katılacak. İlk defa il dışına çıkma fırsatı bulan öğrenciler, çeşitli yarışmalara da katılarak tatilin keyfini çıkarıyor.

Bir haftalık tatil sonunda öğrenciler, 15 Eylül 2017 tarihinde uçakla memleketleri Hakkâri’ye dönecekler.