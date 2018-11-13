Hakkarili öğrencilerin sinema sevinci

“Sinemaya Gitmeyen Çocuklar Kalmasın” projesi kapsamında Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından değişik okullardaki öğrenciler araçlarla alınarak Atatürk Kültür Merkezindeki sinema salonuna getirildi. Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı “Ayla” adlı filmi izleyen öğrenciler, filmi çok beğendiklerini söylediler. Aralarında ilk defa sinemaya gelen arkadaşlarının da bulunduğunu belirten öğrenciler, kendilerine bu imkanı sağlayan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü yetkilileri ise, sinema etkinliğinin bugün start aldığını ifade ettiler. Yetkililer, “Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklığındaki ‘Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' projesi, bugün itibariyle başlamıştır. 17 Ocak 2019 tarihine kadar ki 3 aylık süreçte, ilimizde bulunan okullardan 3 bin 500 öğrencinin periyodik ve günlük olarak müdürlüğümüze ait araçlar ve TDP Şube Müdürlüğü polisleri eşliğinde okullarından alınarak sinema salonuna taşınması süreci başlamıştır. Sinema etkinliğinin ardından öğrenciler tekrar araçlarla okullarına geri götürülüyor” denildi.