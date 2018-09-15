Hakkarili öğretmenlerden örnek davranış

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de, eğitim öğretim yılı öncesi merkez Yunus Emre İlkokulu müdürü ve öğretmenleri el birliği ile okul temizliği yaptı.

Hakkari'de, eğitim öğretim yılı öncesi merkez Yunus Emre İlkokulu öğretmenleri el birliği ile temizlik çalışması başlattı. Okul Müdürü Fırat Çiftçi, öğretmenler ve okul personelleri tüm sınıfları ve koridorları büyük bir titizlikle temizleyerek daha sonrada değişik sınıflarda bulunan dolaplara kitap yerleştirdiler. Türkiye'nin farklı illerinden Hakkari'ye atanan öğretmenler örnek bir davranış sergiledi. Erkek öğretmenler ellerine fırça ve paspas alıp sınıf ve salonu temizlerken, bayan öğretmenler ise masa, sandalye ve camları büyük bir titizlikle sildiler. Yunus Emre İlköğretim Okuluna yeni atana Çorumlu Sosyal Bilimler öğretmeni Esra Kalender, okullarını 2108-2019 eğitim ve öğretim yılına hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi. Kalender, ”Burada genel temizlik yaparak camları, masaları siliyoruz. Okul müdürümüz ile birlikte okulumuzun boya badanasını yaptık. Eğitim ve öğretim yılını herkese başarılar getirmesini diliyorum” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır Hakkari'de görev yapan Samsunlu Türkçe öğretmeni Fadime Artış ise, birlik ve beraberlik içerisinde okullarında genel bir temizlik yaparak pazartesi günü başlayacak olan eğitim ve öğretim yılına hazırladıklarını söyledi.

Yunus Emre İlkokulu Müdürü Fırat Çiftçi'de 2018-2019 eğitim-öğretim yılına hazır hale getirmek için tüm öğretmen ve personelleri ile birlikte seferber olduklarını belirti. Müdür Çiftçi, ”Yaklaşık 12 yıldır bu okulda görev yapıyorum. Okulumuz 18 derslik, 37 öğretmen ve 480 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzu 17 Eylül Pazartesi günü başlayacak eğitim ve öğretim yılı için hazırladık. Okulun boya ve badanasını bizzat ben ve personelim birlikte yaptık. Öğretmen arkadaşlar bize destek sunarak, masa, sandalye, camların silmesinde bize destek verdiler. Değerli öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının tüm Türkiye'ye ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.