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08 Mayıs 2018 09:25

Hakkarili sporculara MHP sahip çıktı

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanlığı ile MHP Antalya İl Başkanlığı tarafından Hakkarili Bayan Masa Tenisi sporcularına konaklama ve malzeme desteği verildi.

Hakkarili sporculara MHP sahip çıktı

08 Mayıs 2018 09:25


4-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Antalya’da yapılan Masa Tenisi 1. Lig 5 Etap maçlarına Hakkari’yi temsilen katılan kadın sporculara MHP’nin Hakkari ve Antalya il başkanları sahip çıktı. Hakkari Masa Tenisi İl Temsilcisi ve Milli Masa Tenisi Antrenörü Sinan Mühürdaroğlu, konaklama ve malzeme desteğinde bulunan MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ve Hakkari’yi kardeş il olarak kabul eden MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy’a teşekkür etti.


Eski sporcu olan MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek ise, her konuda gençlerin yanında olacağını ve bu desteklerinin süreceği sözünü verdi.




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