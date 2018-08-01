Hakkarililer hizmet almanın sevincini yaşıyor

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim’in belediye başkan vekili görevine getirmesinin ardından ilde başlatılan hizmetler, vatandaşların takdirini kazandı. İki yılık süre içerisinde asfaltlı yollar, içme suyu çalışmaları, aile ve çocuk oyun grupları, çok kapsamlı çocuk oyun merkezi, son teknoloji aydınlatmalar, prestij caddeler, renkli yürüyüş yolları ve kent yaşam merkezi gibi birçok hizmete ev sahipliği yapan Hakkari, akşamları ise ışıl ışıl parlayan ve göz kamaştıran görüntüsü ile sosyal paylaşım sitelerinde yer alıyor. İki yılda 20 çocuk oyun grubunun da bulunduğu 5 büyük park kuran Hakkari Belediyesi, yeni kurulacak 6 büyük parkın ise kısa bir süre içerisinde hizmete gireceği müjdesini verdi.

Başkan Yardımcısı Erhan Okay ile birlikte kentin birçok noktasında devam eden sıcak asfalt ve içme suyu çalışmalarını denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra Bulvar Caddesi üzerindeki süs havuzu etrafına yerleştirilmek üzere özel üretilen dekoratif sırtlıklı oturaklı pergola montaj çalışmasını yerinde inceledi. Hakkari’nin hizmetin en iyisine layık olduğunu ifade eden Epçim, durmak yok deyip yola devam ettiklerini belirterek, kentin birçok yerinde her alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Öte yandan, hizmetlerin takdire şayan olduğunu ifade eden vatandaşlar ise Hakkari’nin daha önce böyle hizmetleri görmediğini dile getirdi.