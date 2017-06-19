Hakkarililerden ‘Hakkari İl Kalsın’ çağrısı

Konu ile ilgili olarak aralarında İstanbul Hakkarililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, İzmir Hakkarililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Antalya Hakkarililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ve Mersin Hakkarililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından ortak basın açıklaması yapıldı. Ankara Hakkarililer Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (ANHAK-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Mazhar Özdinç’in ilk olarak Kürtçe yaptığı açıklamayı daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi Zekin Noyan Türkçe olarak devam etti. Zeki Noyan, Hakkâri’nin il statüsünden çıkarılması konusunun bir süredir bölge ve ülke kamuoyunu meşgul ettiğini anımsattı. Noyan, 2016 yılında olağanüstü koşullarda Torba Yasa Kanunu içerisinde alelacele bir şekilde meclis genel kurulundan geçirilmek istenen bu yasa değişikliğinin kamuoyunun verdiği destek ve mücadele sonrası rafa kalktığını belirterek, “Ancak geçtiğimiz günlerde üzülerek belirtmek isteriz ki Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bu husus tekrar gündeme getirilmiştir. ’Demokrasilerde halka rağmen bir karar alınamayacağı’ dile getirilmesine rağmen, kamu vicdanını rahatsız edecek böyle bir kararın bir daha gündeme alınmayacağını beklerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu hususu yeniden ifade etmesi hepimizi derinden yaralamıştır” dedi.

Zeki Noyan, Hakkari’nin çok köklü bir medeniyet ve tarihten geldiğini anımsatarak, Hakkârililerin vatanın bu zor coğrafyasını, topraklarını Kurtuluş Savaşında işgalcilere karşı canları ile bedel ödeyerek çok sayıda şehit vererek koruduğunu söyledi. Cumhuriyetten bu yana bütün zorluklara ve imkansızlıklara rağmen, yılların başarısız ve eksik yönetim anlayışına rağmen, geri kalmışlığa rağmen isyan etmediğine dikkat çeken Noyan, konuşmasına şöyle devam etti:

“Yıllardır bir sürgün yeri ve kaderine terk edilmişken, devletinden gelene razı olarak bu topraklarda yaşamaya devam etmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kendisi de ifade etmişti. Milletin kürsüsünde ‘Milletin sağduyusuna itimat etmek, demokratik bir idare için zorunludur. Halka tepeden bakmak, halkın görüşlerini, taleplerini, beklentilerini dikkate almadan politika üretmek, günümüz demokrasi anlayışı açısından imkânsız hale gelmiştir’ demiştir. Halkımız diyor ki, eski medeniyetlerin önemli bir merkezi olan, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli idari merkezlerden biri olmuş, beyliklerin baş şehri olan ve cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 81 yıldır il olan bu topraklarda ecdadımız vardı, bugün biz varız, yarında geleceğimiz olan çocuklarımız olacak. Bütün bu tarihi yaşanmış gerçeklikler ve süreçler herkesçe bilinmesine rağmen, yılların yönetim anlayışı ve şeklinin bir sonucu olan bu sorunlardan kaynaklanan mağduriyetlerimizi gidermek ve çözüm üretmek gerekirken, eldeki kazanılmış haklarımızın elimizden alınmaya çalışılması, halkı daha da mağdur edecek politik kararlar alınması, devletle halkın birbirinden uzaklaşmasına ve aynı bölgenin insanları arasında mağduriyete yol açarak giderek bir ayrışmaya sebep olacaktır.”

Zeki Noyan, Hakkâri’nin ilçe yapılması durumunda 70 bin kişinin mağdur olacağını söyledi. Noyan, bu kararın hayata geçirilmesi durumunda ilden büyük bir göç yaşanacağını belirterek, “Bu insanlar gittikleri diğer bölgelerde de sorun olacak. Oluşturacağı baskı ile oralarda da benzer sıkıntılar yaşayacak, yeni mağduriyetler ortaya çıkaracak” dedi.

Noyan, Hakkâri’nin gerek Osmanlı gerekse de kültürel tarih anlamında önemli kadim bir kent olduğunu belirterek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Hakkari her dönem milletimizin ortak kaderini tayin etme ve bir arada yaşama iradesini ortaya koyan örnek şehirlerimizden biri olmuştur. Hakkâri’de oluşan toplumsal doku bu ülkede birlikte yaşama birliğimizin teminatıdır. Bu dokuya zarar verecek ve mağdur edecek politik kararlar yerine toplumun yaşam kalitesini arttırıcı imkânları sunmak gerekir. Hakkâri ili tarihi, idari, sosyal ve kültürel yapısı içinde de önemli bir yere sahiptir. Edebiyat ve dil alanında Feqiyê Teyran, Melaye Batê, Ehmedê Hani gibi çok önemli şahsiyetleri yetiştirmiştir. Hakkârililer olarak Yüksekova’nın da il olmasını destekliyoruz. Böylece illerin birbirleri üzerinde sosyal, ekonomik ve idari baskı oluşturmasının önüne geçilecek ve birbirlerinin gelişimlerine daha fazla katkı sağlayarak, her türlü hizmet sektörleri açısından birbirlerini tamamlayacaklardır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi ‘Tarihine sahip çıkmayan milletler yıkılıp gider.’ Bizde Hakkâri ilimizin tarihine ve kendisine sahip çıkıyoruz, o yüzden ‘Hakkari İl Kalsın, Yüksekova İl Olsun’ diyoruz.”