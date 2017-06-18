Hakkari’nin asırlık sorunları çözülüyor

Altyapı hizmetlerini tamamlama aşamasına getiren Hakkari Belediyesi, şehrin asırlık çilesi haline gelen tozlu ve çamurlu yolları birinci sınıf asfaltla çözüme kavuşturmak için ilk etapta yol zemin etüdü, reglaj ve dolgu çalışması yapacak. Bu çalışmalar ile programlı olarak yolları asfalta hazır hale getirecek olan belediye, Ramazan Bayramı sonrası asfalta hazır olan yollara asfalt dökmeye başlayacak.

Hakkari Belediyesinin programında ilk asfaltın döküleceği Sümbül Mahallesi şehir girişinde Hakkari-Van bulvar yolunun asfalta hazır hale getirilmesi için reglaj ve dolgu çalışmaları başladı. Şehir girişi üzerinden başlayan yol çalışmaları, şehir merkezinden devam ederek mahalle yolları dahil olmak üzere şehir genelinin tamamında yapılacak.

Başlatılan yol çalışmalarını yerinde denetleyen Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, burada teknik personellerden bilgi alıp, incelemelerde bulundu. Burada bir açıklamada bulunan Başkan Vekili Epcim, “Hakkari’de yaşanan asırlık sorunları çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Zor bir coğrafyada altyapı ve üstyapı hizmetlerini inşa etmek kolay bir iş değil. Yıllarıdır susuzlukla, tozla, çamurla, çukurla yaşamaya alışmış bir şehri yeniden ihya ediyoruz. Tabi bunu yaparken ister istemez vatandaşlarımıza geçici rahatsızlıklar verebiliyoruz. Ama geçici rahatsızlıklar olmadan kalıcı hizmetler de olmaz. Burada yol çalışmalarımıza başladık, inşallah bayram öncesi ilk asfaltı yollarımıza dökeceğiz. Yaz mevsimi boyunca da yol çalışmalarımıza devam ederek şehrimizin asırlık yol sorununu çözeceğiz” dedi.

Belediye; altyapı ve üst yapı hizmetleriyle kenti adeta baştan yenilerken, ayrıca şehir imajını bozan elektrik ve iletişim direklerinin kaldırılıp yeraltı sisteminin kurulmasını için de VEDAŞ İl Müdürlüğü ve Telekom İl Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürüterek, elektrik ve iletişim hatlarının yeraltı döşeme çalışmalarına da başlandı.