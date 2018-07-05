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05 Temmuz 2018 13:20

Hakkari’nin ilk yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

Hakkari’de ilk defa hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzu halktan büyük ilgi gördü.

Hakkari’nin ilk yarı olimpik yüzme havuzu açıldı

05 Temmuz 2018 13:20


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaklaşık 7 milyon harcanarak Hakkari’ye kazandırılan yarı olimpik yüzme havuzu hizmet vermeye başladı. Havuzun açıldığını öğrenen aileler, çocuklarına alarak yüzme havuzuna akın ettiler. Burada çocuklarının yüzme öğrenmesi için kayıt yaptıran aileler, bu tesisi kentte kazandıran yetkililere teşekkür ettiler.


3 cankurtaran ve 6 eğitmen himayesinde yüzme kursu öğrenen çocuklar, ilk defa yüzme öğrenecekleri için çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Yüzme bilmeyenlerin de kursa gelmesini isteyen çocuklar, burada hem eğlendiklerini hem de yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını dile getirdiler.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ise, geçen yıl spor tesislerini hizmete açtıklarını ve eksik olan yarı olimpik yüzme havuzunu ise bu yıl hizmete aldıklarını söyledi. Güldal, “Yüzme havuzunu önceki gün hizmete sunduk. Burada yüzme bilmeyen çocuklara eğitim veriyoruz. Yüzme havuzuna çok büyük talepler var. Şu ana kadar 700’ün üzerinde bir kayıt aldık. Burada milli eğitim ve halk eğitimin desteği ile 6 antrenör ve 3 cankurtaran ile çalışıyoruz. Hakkari’de yüzme bilmeyen çocuk bırakmayacağız” dedi.


Yüzme antrenörleri ise, çocuklara önce küçük havuzlarda kurs vererek daha sonrada büyük havuzlara alacaklarını söyledi. Günlük kademeli olarak 100 olmak üzere toplam 500 çocuğun yüzme kursu gördüğü Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunda saat 18.00’den sonra da yüzme bilen yetişkinlere hizmet verileceği belirtildi.




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