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01 Eylül 2018 13:12

Hakkari’nin kent parkı yükseliyor!

Hakkari Belediye Başkanlığı 2018 Hakkari Dönüşüm Programı kapsamında şehirde bir ilk olacak "Kent Park Yaşam Merkezi" projesi hummalı çalışmalar ile hızla hayata geçiyor.

Hakkari’nin kent parkı yükseliyor!

01 Eylül 2018 13:12


Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Atlılar Caddesi üzerinde bulunan eski belediye garajı alanında yapılacak olan "Kent Park Yaşam Merkezi" çalışmalarını yerinde denetleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, Hakkari’nin en büyük camisi olan Ulu Cami’nin hemen karşısında bulunan 8 bin metrekare alan üzerinde bulunan belediye eski garaj binasını yıkarak yerine yapılan Kent Park Yaşam Merkezi çalışmalarının devam ettiğini belirttiler. Yetkililer, bu yaşam alanının içerisinde bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları, 400 kişilik amfi tiyatro, çocuklar için tekerlekli patent alanları, çocuk oyun grupları, oturma kamelyaları, özel süs havuzları, fitness salonu, çocuk oyun alanları, özel dekoratif aydınlatmalar ve 2 bin 500 metre peyzaj alanı ve diğer kent ekipmanlar yer alacağını ifade ettiler.




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