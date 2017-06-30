Hakkari’nin park hasreti sona eriyor

Bir taraftan şehrin altyapısını ihya ve imar etmek için çalışan Hakkari Belediyesi, bir taraftan da şehrin önemli sorunlarından olan sosyal yaşam alanı yokluğunun giderilmesi için çalışıyor. Hakkari Belediyesi, bu kapsamda Medrese, Bulak ve Biçer mahallerinde içerisinde birbirinden farklı çocuk oyun grupları, spor kompleksi, kamelyalar, oturma bankları ve peyzaj çalışmalarının yer alacağı modern parklar ve yeşil alanlar yapacak. Ayrıca şehrin mevcut Valilik Parkı, yeni peyzaj düzenlemeleri ve çocuk oyun alanları ile yenilenecek.

Projeleri hazırlanan ve inşaatına başlanılması için gün sayılan parkların alan incelemelerinde bulunup, teknik personellerden bilgi alan Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, burada bir açıklamada bulundu. Belediye Başkan Vekili Epcim; “Hakkari’de altyapı sorunlarını tamamlama aşmasındayız. Bugünlerde yollarımızı asfaltlamaya başlıyoruz. Burada bir şehri yeniden ihya ve imar ederken, sorunlar sadece yol ve suyla bitmiyor. Şehirde vatandaşımızın sosyal yaşam alanı ve yeşil alanlar yok. Belediyelerin önemli hizmetlerinden biri de sosyal belediye olmaktır. Burada yaşanan bu eksikliğin giderilmesi için 2017 Hakkari Dönüşüm Programımızın içerisine her yaştan vatandaşımızın faydalanabileceği modern park ve yeşil alan projelerini kattık. Bugün projeleri hazırlanan park ve yeşil alanlarımızın alan incelemelerinde bulunduk. İnşallah temmuz ayı içerisinde parklarımızın yapımına başlıyoruz” şeklinde konuştu.