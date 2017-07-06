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06 Temmuz 2017 13:02

Hakkari’nin yeniden inşası için çalışmalar sürüyor

Hakkari kent merkezinde yolların yenilenmesi ve yeni parkların yapılması için çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor.

Hakkari’nin yeniden inşası için çalışmalar sürüyor

06 Temmuz 2017 13:02


Bir süre önce başlatılan çalışmalar nedeniyle kent merkezi adete bir şantiye alanına dönüşürken, yakında ise asfalt çalışmalarının başlatılacağı öğrenildi. Çarşı merkezi başta olmak üzere cadde ve sokaklar ile mahalle yollarının asfaltlanacağı kent merkezi yeniden şekilleniyor. Daha önce belirlenen birçok mahallede ise çocuk oyun parkları ve aile dinlenme yerlerinin yapılacağı belirtildi.


Yaklaşık 3 ay önce başlatılan yol yapım çalışmaları Bulvar Caddesi üzerinde devam ediyor. Yolların yüzde 40’lık kısmının kazıldığı Hakkari’de, kent genelinde mahallelerle birlikte yolların yüzde 60’ında onarım çalışmalarının devam edeceği ifade edildi. Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri, kent merkezindeki çalışmaların aralıksız olarak devam ettiğini belirterek, bu çalışmalar nedeniyle yolların delik değiş olduğunu, ancak kısa sürede kent merkezinin kalıcı güzel yollara kavuşacağı müjdesini verdiler. Yetkililer, “2017 Hakkari Dönüşüm Programı kapsamında Hakkari’ye kalıcı hizmetler kazandırmak için çalışan Hakkari Belediyesi, şehrin değişik noktalarına parklar inşa edilecek. Bir taraftan şehrin altyapısını ihya ve imar etmek için çalışıyoruz, bir taraftan da şehrin önemli sorunlarından olan sosyal yaşam alanı yokluğunun giderilmesi için çalışmalar devam ediyor. 15 Temmuz gününe kadar inşallah asfalt çalışmaları başlatılmış olacaktır” şeklinde konuştular.




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