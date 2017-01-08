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08 Ocak 2017 16:23

Hakkarispor Batman Belediyespor maçında gol çıkmadı

Hakkarispor Batman Belediyespor maçında gol çıkmadı

08 Ocak 2017 16:23

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi 1. Grupta mücadele eden Hakkarispor, Batman Belediyespor maçında gol çıkmadı.
Merzan Mahallesi Şehir Stadyumunda oynanan maç öncesi her iki takımın futbolcuları soğuklardan korunmak için bekleme köşesinde dizlerine battaniye örttü. Saha görevlileri ise küreklerle kar yığınlarını temizledikten sonra maç başladı. Oldukça heyecanlı geçen maçı Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu izledi.
Her iki takımın oyuncuları soğuk havaya rağmen üstün bir performans gösterdiler. Kaygan sahada yer yer düşen futbolcular zor anlar yaşadı. Hakkarispor, Batman Belediyespor maç sonunda 0-0 berabere kalarak birer puan alarak haftayı kapattılar.



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