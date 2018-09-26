Hakkari'ye 110 pratisyen ve 25 uzman doktor

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, son atamalarda Hakkari'ye 110 pratisyen ve 25 uzman doktorun atandığını söyledi.

Vali Toprak, Hakkari'de sağlıkta devrim yaşandığını belirterek, bunun yanı sıra çok yakında anjiyo ünitesi açılacağı müjdesini verdi. Vali Toprak, “Kardiyoloji ve kardiovasküler cerrahi uzman sayısının yetersizliği nedeniyle anjiyo ünitesini açamıyorduk. Bu sorunu gidermek için yoğun temaslar kurduk. Sağ olsunlar Sağlık Bakanımız çalışmalar başlattı. En kısa zamanda ilimizi anjiyo ünitesine kavuşturarak Van ve çevre illere gidişleri engelleyeceğiz. Halkımıza hizmet etmek üzere Sağlık Bakanlığı 110 pratisyen ve 25 uzman hekim atanması gerçekleştirmiştir. Hükümetimiz bize pozitif ayrımcılık yaparak en fazla doktor atamasını ilimize yapmıştır. Halkımız adına Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Hakkari'nin Çukurca ve Şemdinli ilçelerindeki sağlık hizmetlerine de değinen Vali Toprak, “Entegreden C rolü hastane statüsüne geçildi. Şemdinli ilçesinde yeni ve lüks bir hastane inşa ettik. Derecik beldemizde 50 yataklı devlet hastanesi inşaatı bitmek üzeredir. Kısa süre içinde açılışını yapacağız. Önce sağlık diyerek, sağlık alanında halkımıza sorunsuz hizmet vermeye devam ediliyor. Artık hastalar kuyrukta sıkıntı yaşamıyor, aksine sağlık hizmeti vatandaşın ayağına gidecek duruma gelmiştir” diye konuştu.