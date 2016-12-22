Hakkari’ye 13 yeni halı saha

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde 13 adet yeni halı saha yapılacağı belirtildi.

Açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, il genelinde modern halı sahalar yapılacağını söyledi. Hakkari merkezde 3, Yüksekova’da 3, Şemdinli’de 1, Çukurca’da 1, Durankaya beldesinde 1 ve diğer halı sahaların ise Akçalı, Kırıkdağ ve Çimenli bölgelerinde yapılacağını ifade eden Veysel Durgun, çocukları ve gençleri motive edecek birçok projenin ise Vali Cüneyt Orhan Toprak’ın katkılarıyla yakın zamanda hayata geçirileceği müjdesini verdi.