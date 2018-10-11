Hakkari'ye yeni atanan öğretmenler yemekte buluştu

Merzan Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda verilen yemeğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Vali Yardımcı İdris Koç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri ve yeni atanan öğretmenler ile farklı okullarda görev yapan öğretmenler katıldı. Yemekten önce konuşma yapan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, sözleşmeli olarak il merkezi kadrosuna 288 öğretmenin atandığını, il genelinde ise rakamın 800'ün üzerine çıktığını söyledi. Toprak, “Bu yıl itibari ile göreve başlayan öğretmenlere mesleklerinde başarılar diliyorum. Ülkemizin, vatanımızın ve milletimizin teminatı olacak, bizi geleceğe muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan evlatlarımız sizlere emanettir. ‘Hakkari'ye geleceğiz' diye belki korkanlarınızda olmuş olabilir. Fakat şunu söyleyeyim ki sizler gerçekten şanslısınız. Eğitime, öğretime ve bilgiye muhtaç, gelişime açık havalanmaya hazır bir füze gibi bekleyen çocuklarımızla buluşmaya geldiniz. Benim kaymakamlık hayatımla beraber 30 yıl hizmetim oldu. Bütün okullarda sorduğumuzda en çok hangi dersi seviyorsunuz diye, genelde beden eğitimi derler. Fakat Hakkari'de ben bu soruyu sorduğumda çok enteresan bir şekilde yüzde 80 veya 90 matematik diyor. Bu kadar matematiksel düşünceyi seven, gelişime, ilerlemeye aç evlatlarımızla buluşmak üzere geldiniz. Ayrıca ülkemizin kültürel olarak, coğrafik olarak, tarihi değerler olarak çok özel bir yer burası. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılında hepinize başarılar diliyorum'' diye konuştu.

Hakkari'ye yeni atanan Aydınlı okulöncesi öğretmeni Aliye Bilge ise, Türkiye'nin bir ucundan başka bir ucunu geldiğini belirterek, “Buraya atanınca büyük bir ön yargım vardı. Atanınca nasıl yaparım veya ne yaparım diye düşündüm. Ama şu an burada mutluyum. İnsanları gerçekten çok ilgili. Burada öğretmenlere çok değer veriyorlar. O yüzden hiç pişman değilim. Ailemin de korkmasına gerek yok. Gerçekten burası çok iyi. Ailemi ve arkadaşlarımı buradan çok öpüyorum” dedi.

Kayserili Kevser Göktaş isimli öğretmen ise, kentin insanının çok sıcakkanlı ve yardımsever olduğunu ifade ederek, ulaşım dışında başka bir sıkıntı yaşamadığını söyledi.

Rahman Güner isimli öğretmen de, “Orduluyum. Türkçe öğretmeni olarak Yunus Emre Ortaokuluna yeni atandım. Hakkari'ye kendim isteyerek geldim. Gelirken hiçbir ön yardım yoktu. Burası da Türkiye'nin bir şehri. Burada da bizim evlatlarımız var. İyi ki de gelmişim diyorum. Halkı çok sıcak ve yardım sever. Yeni atanan öğretmenlerin kaynaşması için İl Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği yemek için de teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Program, verilen yemeğin ardından son buldu.