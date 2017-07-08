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08 Temmuz 2017 12:36

Hastane ziyaret saatlerine uyulmuyor

Hakkari Devlet Hastanesinde bazı ziyaretçilerin zorluk çıkartıp hasta ziyaret saatlerine uymaması hastane güvenlikçilerini de zor durumda bıraktı.

Hastane ziyaret saatlerine uyulmuyor

08 Temmuz 2017 12:36


Türkiye’de bulunan tam donanımlı hastaneler içerisinde yerini alan ve her branşta doktorların bulunduğu 160 yatak kapasiteli Hakkari Devlet Hastanesi, hizmetleri ile yöre halkından tam not aldı. Hastane yönetimi, doktor ve personeli ile uyum içersinde halka hizmetin en iyini veren Hakkari Devlet Hastanesi, son günlerde ziyaretçilerin hasta ziyaret saatlerine uymamasıyla zor durumda bırakılıyor. Hastaların sağlığı için servislerin giriş kapısında hasta ziyaret saatleri öğle 13.00 ile 14.00, akşam ise 18.00 ile 19.00 olarak gösteren tabelalar olmasına rağmen bazı ziyaretçilerin ziyaret saatlerini dikkate almayarak kapıda bulunan güvenlikçilere zorluk çıkartması ve hatta hakaret edip tartaklanması tepkilere neden oldu.


Hastaların sağlığı için çaba harcayan hastane yönetimi ve kapıda bulunan güvenlikçilerin tüm çabalarına rağmen bazı hasta yakınlarının ziyaret saatleri dışında hareket etmeleri birçok hasta yakınının da tepkisine neden olduğu belirtildi.


Hastane yönetimi ise, hastaların sağlığı için ziyaret saatlerinin açıkça belli olduğunu, ancak kurallara uymayanların bulunduğunu belirterek, vatandaşların bu konuda kendilerine yardımcı olmasını istediler.




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