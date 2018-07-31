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31 Temmuz 2018 14:44

Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

HAKKARİ (İHA) – Yüksekova Devlet Hastanesinde yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı.

Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeği aratmadı

31 Temmuz 2018 14:44


Yüksekova Devlet Hastanesi personeli tarafından yapılan yangın tatbikatı gerçeği aratmadı. Senaryo gereği olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, personellerin de yardımıyla bir diyaliz hastasını sedyeyle ambulansa bindirirken, yangın sırasında mahsur kalanlar tahliye edildi. Daha sonra hastane personelleri, merdivende çıkan yangına müdahale etti.


Gerçeği aratmayan tatbikata, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Yüksekova Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Tatbikat ile ilgili açıklama yapan Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Mete Keskin, hastanede olası bir yangın durumunda ne yapılması gerektiğini tatbik ettiklerini belirtti. Bu tatbikat ile çalışanların bilgilerinin tazelendiğini aktaran Keskin, "Ekiplerin emeği ile güzel, başarılı bir tatbikat oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Her yıl yapılması zorunlu olan bir tatbikattı. Herkes gönülden görevini yerine getirdi” dedi.




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