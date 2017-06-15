Hastanesi çalışanları ve kurum amirleri iftar yemeğinde buluştu

Yüksekova Devlet Hastanesi yönetimi çalışanlarına, kurum amirlerine yönelik iftar yemeği verdi. Hastanede verilen iftar yemeğine; Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Yüksekova Belediye Başkanı Vekili Bayram Özcan, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Türk, Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Şen, kamu kurum amirleri ve hastane çalışanları katıldı. Yüksekova Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Şen, iftar yemeğinde basına kısa bir açıklama yapan zaman zaman ilçelerdeki hastane çalışanları ile kurum amirleri biraraya geldiklerini söyledi. İftar yemeğinde kurum amirleri ile hastane çalışanları bir araya gelmenin kendilerini onurlandırdığını söyledi. Yapılan konuşmanın ardından iftar programı son buldu.