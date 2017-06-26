Hayali gerçekleşen Yüksekovalı minik Yağmur evine döndü

Tek hayali İstanbul ve köprüyü görmek olan ve İstanbul Büyü şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından İstanbul’da misafir edilen minik Yağmur ve ailesi evine döndü. 5 günlük bir İstanbul tatilinin ardından minik Yağmur, Yüksekova Selahaddin Eyübi Hava Limanı’na indi. Burada konuşan Güder, “Kızımın tek istediği İstanbul Boğaz Köprüsü’nü görmekti. Şu anda onun hayali gerçek oldu. Ayrıca İstanbul’un en güzel yerlerini gezdik. İstanbul’un tarihi yerlerini dolaştık. Kızım belki ömür boyu bu kadar güzel yerleri gezemez. Ben bizlere bu fırsatı verdiği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ediyor, bu kapsamda tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Çifte bayram yaşadığını belirten 2. Sınıf öğrencisi Yağmur Güder ise “Hem köprüyü gezdim hem de bayramı İstanbul ‘da kutladım. Şu anda çifte bayramı yaşıyorum. Gezdiğim yerleri sınıf arkadaşlarıma anlatacağım. Ben tek isteğimi gerçekleştirdiği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.