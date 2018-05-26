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26 Mayıs 2018 16:35

HDP Hakkari adayları Yüksekova’da seçim bürosunu ziyaret etti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hakkari milletvekili adayları Sait Dede ve Özgür Zeydanoğlu, Yüksekova’da HDP seçim bürosunun ziyaret ederek halkla buluştu.

HDP Hakkari adayları Yüksekova’da seçim bürosunu ziyaret etti

26 Mayıs 2018 16:35


24 Haziran’da yapılacak olan erken seçimler için siyasi parti ve milletvekili adayların çalışmaları devam ediyor. HDP Hakkari milletvekili adayları Sait Dede ve Özgür Zeydanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Yüksekova’da HDP seçim bürosunu ziyaret etti. Burada HDP İlçe Eş Başkanı Hüsnü Beşer ve parti yetkilileri tarafından karşılanan adaylar, seçim bürosunda toplanan vatandaşlar ile bir araya geldi. Burada kısa bir açıklama yapan HDP İlçe Eş Başkanı Beşer, Yüksekova halkının HDP adayları ile beraber olduğunu söyledi.


Konuşmaların ardından HDP adayları ve beraberindeki kalabalık, HDP seçim bürosunun açılışına katılmak üzere Şemdinli’ye hareket etti.




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