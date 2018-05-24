HDP Hakkari’de seçim bürosu açtı

24 Haziran 2018 erken seçimleri için partilerin hazırlıkları devam ediyor. HDP Hakkari İl Teşkilatı, seçim çalışmalarında kullanmak üzere seçim bürosu açtı. ‘Senle değişir’ şiarıyla düzenlenen açılış törenine HDP’nin Hakkari milletvekili adayları Sait Dede ile Özgür Zeydanoğlu, HDP-DBP il ve ilçe yöneticileri, HDP Hakkari milletvekili aday adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çevre yolu üzerinde bir araya gelen vatandaşlar, davul zurna eşliğinde Bulvar Caddesi’nden üzerindeki seçim bürosunun bulunduğu DBP eski il binasına kadar yürüdü. Saygı duruşunun ardından kısa bir açıklama yapan HDP İl Başkan Vekili Mikail Erdal açılışa katılan herkese teşekkür etti.

Ardından HDP’ye milletvekili aday adaylık başvurusu yapan 36 aday adayı adına Hakkari’den Necmettin Acar, Yüksekova’dan Sedat Düşünmez ve Şemdinli’den Pınar Yılmaz söz alarak birlik ve beraberlik mesajı verdiler.

Daha sonra diğer adaylarda kısa teşekkür selamlamasının ardından seçim bürosunun açılış kurdelesini kesildi.

Adayların seçim bürosunda halka tanıtılmasının ardından açılış töreni sona erdi.