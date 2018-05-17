İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yüksekova’da

Onları da süpürüyoruz. Ama en büyük temizliği inşallah 24 Haziran’da sizler yapacaksınız. Sizin sandıkta kullanacağınız her oy, bütün karanlık planları bozacaktır” dedi.

Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Hakkari Yüksekova’ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, Türkiye’nin çok önemli bir eşikten geçtiğini belirterek, “2017’de dünyayı terörle, şiddetle, zulümle yeniden paylaşmak isteyen bir anlayışa karşı Türkiye yeni bir adım atmaktadır. Etrafımızda olan biten hadiseleri hepiniz takip ediyorsunuz. Yıllardır şu güzel ülkeye yapılmak istenen kötülükleri belki de en yakından sizler yaşadınız. 6-7 Ekim’de olanları biliyorsunuz. Çukur eylemleri sırasında olan bitenleri biliyorsunuz. Şu Yüksekova’ya bir havaalanı yapmak istediğimizde yaşananları, yakılan iş makinelerini, tahrip edilen şantiyeleri biliyorsunuz. Yakılan okulları, camilerin içinde bomba yapıldığı günleri hatırlıyorsunuz. Belediye binalarının örgütün şubeleri gibi çalıştığını, çöplerin toplanmadığı, suların akmadığı, yolların yapılmadığı, belediyelerde milletin hayrına hiçbir iş yapılmadığı o günleri hatırlıyorsunuz. Düşünün ki asfaltı olmayan, yolu havaalanı olmayan, kanalizasyonu suyu olmayan bir yerde yaşıyorsunuz. Birileri belediyelere çökmüşler, tehditle, silahla dağ kadrolarına eleman temin etmekle uğraşırken benim vatandaşım burada hizmetten mahrum bir haldeydi. Bugün şu meydanda huzur içinde bir arada isek, esnafımızın kepenkleri açıksa, okullarımız açıksa, bu güzelim ilçenin bir havaalanı varsa, bütün bunları kolay elde etmedik. Çok sıkıntılar, çok acılar çektik. Anneler çok ağladı. Babalar çok ağladı. Ama Allah’ın izniyle ülkemizin her köşesinde huzuru ve emniyeti temin ettik. Belediyeleri bu terör örgütünden kurtardığımızdan beri yaralarımızı, teker teker sarmaya başladık” dedi.

Yapılan icraatlara değinen Soylu, “İşte Yüksekova’da şehir stadının onarımı bitmek üzere Belediyemize 16 tane yeni araç alımı yaptık. İçme suyu ihtiyacını karşılamak için sondaj kuyusu açtık. Yine ilçemiz içinde TOKİ ile beraber başlanan 3 bin konutluk projemiz devam ediyor ve İnşallah ilçemize doğalgaz getirmek için projemizi tamamladık, şu anda ihale aşamasına geldik. Hakkari il belediyemiz, kendi görev alanlarında 35 kilometre asfalt, 10 kilometre stabilize yol yaptı. Yine Hakkari merkezde de içme suyu sondajı işini bitirdik. 5 tane park yaptık. İçme suyu ve kanalizasyon tesisi işimizin yüzde yetmişi yine il belediyemiz tarafından tamamlandı. Kültür merkezleri, kadınlarımız için kurslar, el sanatları atölyeleri hazırladık. Diğer ilçelerde de bunun gibi birçok iş yapılmaktadır. Uzun bir listemiz var. Allah’a şükür, AK Parti milletinin karşısına hiçbir zaman eli boş çıkmamıştır. Biz ne zaman konuştuysak, önce yaptıklarımızı, ondan sonra yapacaklarımızı anlattık. Biz hiçbir zaman, birileri gibi yıkmaya niyetli olmadık. Eskiye dönmeye niyetli olmadık” ifadelerini kullandı.

“Kazandıklarınızı geri vermeyin. Bu kazanımlar, bugünkü huzur, sizlerin emeğidir”

24 Haziran seçimlerinde millete eskiyi vadeden, geriye dönmeyi vaat edenlerin olduğunu vurgulayan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yüksekovalı kardeşlerim, sizden ricam şudur: az önce de ifade ettim, bu huzuru kolay elde etmedik. Artık Türkiye’nin buradan geri dönmesine müsaade etmeyin. Kazandıklarınızı geri vermeyin. Bu kazanımlar, bugünkü huzur, sizlerin emeğidir. Sizlerin fedakarlığıdır. Birilerinin hırslarına, karanlık planlarına, Brüksel’de Paris’te tezgahlanan oyunlara bu güzel ülkedeki, bu güzel ilçedeki huzuru teslim etmeyin. PKK yıllardır kurşun sıktı, silah sıktı. Avrupalı dostlarından para aldı, silah aldı ama tetiğe Avrupa’da değil, Hakkari’de Şırnak’ta bastı. Bu ülkenin evlatlarının canı yandı, bu ülkenin analarının ciğeri yandı. Buradan soruyorum. Ne elde etti. Kim ne kazandı? Bu ülkenin kardeşliğine, bin yıllık birlikteliğine saldıranlar ne elde etti? Hiçbir şey elde edemediler. PKK buraya ne verdi? Onun sözcüsü HDP ne verdi? Doğu ve Güneydoğu illerimize sıkıntıdan, insanlara huzursuzluktan başka hiçbir şey vermediler. Bu şehirler önemli şehirlerdir. Van, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Erzurum, Tunceli.. Bu şehirler alelade şehirler değildir. Birilerinin üç kuruşluk akıllarıyla geri bırakılacak yerler değildir. İşte biz buna karşı çıktık. Ama bunu sizlerle beraber yaptık. Sizin ‘evet biz huzur istiyoruz, kardeş kavgası istemiyoruz’ şeklindeki iradenizden güç alarak biz bunu başardık. Ve biz buradan asla dönmeyeceğiz. Biz buraya sadece seçim zamanı gelmiyoruz. Ben bu Yüksekova’ya kaç defa geldiğimi herhalde tam olarak sayamam. İçişleri Bakanı olurken Cumhurbaşkanım bana dedi ki “gece gündüz orada olacaksın. Allah şahittir, ben Trabzon milletvekiliyim. Benim şehrimde de dağlar, yaylalar var. Ama ben oralarda dolaşmadım. Kato’da, Gabar’da, Pülümür yaylasında dolaştım. Belki Trabzon çarşılarında dolaştığım kadar Şırnak, Cizre çarşılarında dolaştım. Artık esnafla neredeyse birbirimize aşina olduk. Bizim buradan dönme lüksümüz yoktur. Bilesiniz ki devlet vatandaşının koluna girmiştir, artık onu asla yalnız bırakmayacaktır.”

“24 Haziran, alelade bir seçim değildir”

Bugün PKK’dan geriye kalan, sadece kırıntılar olduğunu dile getiren Soylu, “Onları da süpürüyoruz. Ama en büyük temizliği İnşallah 24 Haziran’da sizler yapacaksınız. Sizin sandıkta kullanacağınız her oy, bütün karanlık planları bozacaktır. Burayı, Yüksekova’yı küçük bir ilçe olarak görmeyin. Buranın vereceği mesaj çok önemlidir. 24 Haziran, alelade bir seçim değildir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu’dan çıkacak irade çok önemlidir. Elin adamı okyanusların ötesinden geliyor, buralarda planlar yapıyor, buralarda silah dağıtıyor, insanları birbiriyle çatıştırıyor ve buralarda kendisine yer yapmaya çalışıyor. Ama zinhar, o silahlarla kendi askerini, kendi evlatlarını vuruşturmuyor. Bu coğrafyanın insanını birbirine kırdırmaya çalışıyor. İşte Filistin’de olan biteni görüyorsunuz. Bir zulmü daim kılmak için, yine okyanus ötesinden destek olunuyor. Birleşmiş Milletler kulağının üstüne yatıyor. Şunu iyi anlamak lazımdır. Ortadoğu ve bizim bulunduğumuz toprakları bize reva görmüyorlar. İklim felaketlerinden midir, silah satmak için midir, petrol için midir yoksa dini kıskançlıktan mıdır bilinmez, gözlerini buraya dikmişler, buralarda çıkartabilecekleri en küçük fitne için milyar dolarlar harcıyorlar. İşte 24 Haziran seçimlerine böyle bakmak lazım. 24Haziran’da sadece Cumhurbaşkanı ve hükümet seçmek değil, bu bütün karanlık oyunları elimizin tersiyle itmek için oy kullanmak durumundayız. İsrail’i, Amerika’sı, batının bütün küresel güçleri, FETÖ, PKK 16 Nisan’da tek bir cephe olmuşlardı. Aynı cephe bugün de 24 Haziran seçimleri için biradadır. Artık bunların oyunlarını, birliklerini bozmak zamanıdır. Bunu bozmak sizlerin elindedir. O, 50 gramlık oy pusulasını küçümsemeyin. Dünyanın seyrini değiştirir. Bu ülkenin makus talihini değiştirir. Eskiden öyle derlerdi bize. Ülkenin makus talihi. Kimse de sormazdı, bizim talihimiz neden makus diye. Bizi bir çaresizliğe hapsetmişlerdi. Sınırlarımızı ezberletmişlerdi. Üretemezdik. Yapamazdık. Demokrasi bize fazlaydı. Güçsüzdük. Kurtuluş Savaşı’nda Alevi’si Sünni’si, Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, Zaza’sı hep birlikte dünyaya kafa tutmuş şu milleti, sindirmişlerdi. Yaşı 50’nin üzerinde olanlar iyi hatırlar, bu ülkede gecelik yüzde 7 bin 500 faizleri gördük. İMF denilince herkesin suratı asılırdı. Borçlarımız aklımıza gelirdi. İkide birde bir ermeni tasarısıyla bizi korkuturlardı. İlk uçağını daha 1925’te yapmış bu ülkeyi üretim yapamaz hale getirmişlerdi. Paramızla bile silah alamıyorduk. Zaten o parayı da borç buluyorduk. Temel atıyorduk, açılış yapamıyorduk. İnşaatlarımız yarım kalıyordu. Ama bugün Türkiye helikopter yapıyor. Tank yapıyor. İnsansız hava aracı yapıyor. Allah’ın izniyle uçak da yapacak, otomobil de yapacak. Bugün Türkiye’ye silahla saldıramayanlar, dolar kurlarıyla saldırıyor. Yine ayaktayız, yine güçlüyüz. Bütün baskılara rağmen Türkiye bugün yüzde 7.4 büyüyen, kişi başı milli gelirini 3500 dolar’dan 11 bin dolara, ihracatını 36 milyar dolardan 161 milyar dolara getiren bir ülkedir. 26 olan havaalanı sayısını 55 yapan bir ülkedir ki bir tanesi de Yüksekova’dadır. Otoyollarını, üniversite sayısın üçe katlamış bir ülkedir. Oluşturmak istedikleri panik havasına sakın aldanmayın. Kriz tellallığı yapıyorlar. Ak parti’nin 16 yıllık iktidarı boyunca kriz tellallığı yaptılar. Hiçbirisi tutmadı. Allah’ın izniyle dünya global ekonomik krizi yaşarken Türkiye ayakta kaldı. İMF’den borç alan Türkiye, bugün İMF’ye borç verebilir durumdadır. Ve Türkiye, etrafındaki bütün sıkıntıların mali yükünü çekmektedir. Göçle, uyuşturucu ticaretiyle, terörle mücadele etmektedir. Yani Türkiye, onların bize ezberlettiği eski Türkiye değildir. 2023, 2053, 2071 hedeflerine doğru yelken açmış bir Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın gerek bilgisiyle, gerek teşkilatıyla, ekibiyle Cumhurbaşkanlığına en fazla hazır olan lider olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Yıkmaya değil yapmaya gelen liderdir. Ve ak parti kadroları, 16 yıllık tecrübesini geleceğe taşımaya hazır kadrolardır. Sizler Türkiye’nin az önce anlattığım bütün gelişiminde emekleri, alınteri olan insanlarsınız. Bu kervanı buraya kadar getirdiniz, yolda bırakmayın. Son bir gayretle hedefine ulaştırın. Ben sizlere inanıyor ve güveniyorum. Milletimize inanıyorum. Yüksekova’ya inanıyorum. İnşallah artık buradan geri dönülmeyecektir. Huzurdan, güvenden vazgeçilmeyecektir. Ve 24 Haziran akşamı çok daha mutlu, çok daha umut dolu bir Türkiye tablosu ile karşı karşıya olacağımıza inanıyorum. Mübarek günlerde en büyük duamız, ülkemizin selameti ve huzurudur” dedi.