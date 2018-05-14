İGEDER’den Yüksekova’daki öğretmenlere eğitim

Şemsettin Onay Anadolu Lisesindeki sınıflarda düzenlenen programda; öğretmenlere akıl ve zeka oyunları, etkinliklerle değerler, beden dili ve etkili iletişim hakkında bilgi verildi. İGEDER Genel Sekreteri Mehmet Esad Demirci, kurdukları dernekle öğretmenlere mesleki, kültürel ve sosyal anlamda katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yaklaşık 65 ilde temsilciliklerinin olduğunu dile getiren Demirci, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında ‘öğretmen akademi’ adını verdiğimiz çalışmaları yaklaşık 70 formatörümüzle birlikte her hafta sonu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar 2017 yılı itibari ile yaklaşık 7 bin öğretmene atölye çalışması gerçekleştirdik. Bugün de Yüksekova’da akıl oyunları, etkinliklerle değerler eğitimi ve etkili iletişim ve beden dili eğitimleri ile öğretmenlerimizle bir arada oluyoruz" diye konuştu.