Diğer
Kategoriler
14 Mayıs 2018 12:32

İGEDER’den Yüksekova’daki öğretmenlere eğitim

İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneği (İGEDER) tarafından Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 80 öğretmene eğitim verildi.

İGEDER’den Yüksekova’daki öğretmenlere eğitim

14 Mayıs 2018 12:32


Şemsettin Onay Anadolu Lisesindeki sınıflarda düzenlenen programda; öğretmenlere akıl ve zeka oyunları, etkinliklerle değerler, beden dili ve etkili iletişim hakkında bilgi verildi. İGEDER Genel Sekreteri Mehmet Esad Demirci, kurdukları dernekle öğretmenlere mesleki, kültürel ve sosyal anlamda katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. Yaklaşık 65 ilde temsilciliklerinin olduğunu dile getiren Demirci, "Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde Türkiye’nin dört bir yanında ‘öğretmen akademi’ adını verdiğimiz çalışmaları yaklaşık 70 formatörümüzle birlikte her hafta sonu gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar 2017 yılı itibari ile yaklaşık 7 bin öğretmene atölye çalışması gerçekleştirdik. Bugün de Yüksekova’da akıl oyunları, etkinliklerle değerler eğitimi ve etkili iletişim ve beden dili eğitimleri ile öğretmenlerimizle bir arada oluyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
17
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    21°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç