İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İHH Hakkari'de sevindirmeye devam ediyor

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Hakkari il genelindeki yetim, yoksul ve yardıma muhtaç aileleri sevindirmeye devam ediyor.


İnsani Yardım Vakfı Hakkari İl Başkanı Orhan Temel, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayan kıyafet giydirme yardım faaliyeti çalışmasında Hakkâri merkez ve köylerden 100'e aşkın aileden 600 kişi giydirdiklerini ifade ederek yardımların ise bu ayın sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Her zaman yetim, yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin yayında olduklarını belirten Başkan Temel, 2016 yılında Hakkari'nin Derecik Beldesi'ne sığınan mültecilere de gıda kolileri ve insani yardım malzemeleri yardımında bulunduklarını belirtti. Temel, ”Bu yıl ise bin 500 gıda kolisi dağıtımı, Ramazan ve Kurban bayramında 255 yetim giydirme, 100 yetim aile birlikte iftar programı, Kurban Bayramında, 200 aileye 3'er kilo et dağıtımını gerçekleştirdik. 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayan Kıyafet giydirme yardım faaliyetimizde Hakkâri merkez ve köylerde 100'e aşkın aileden 600 kişi giydirdik ve yardımlarımız bu ayın sonuna kadar devam edecek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.