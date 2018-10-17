İHH Hakkari'de sevindirmeye devam ediyor

İnsani Yardım Vakfı Hakkari İl Başkanı Orhan Temel, 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayan kıyafet giydirme yardım faaliyeti çalışmasında Hakkâri merkez ve köylerden 100'e aşkın aileden 600 kişi giydirdiklerini ifade ederek yardımların ise bu ayın sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Her zaman yetim, yoksul ve yardıma muhtaç ailelerin yayında olduklarını belirten Başkan Temel, 2016 yılında Hakkari'nin Derecik Beldesi'ne sığınan mültecilere de gıda kolileri ve insani yardım malzemeleri yardımında bulunduklarını belirtti. Temel, ”Bu yıl ise bin 500 gıda kolisi dağıtımı, Ramazan ve Kurban bayramında 255 yetim giydirme, 100 yetim aile birlikte iftar programı, Kurban Bayramında, 200 aileye 3'er kilo et dağıtımını gerçekleştirdik. 1 Ekim 2018 tarihinden itibaren başlayan Kıyafet giydirme yardım faaliyetimizde Hakkâri merkez ve köylerde 100'e aşkın aileden 600 kişi giydirdik ve yardımlarımız bu ayın sonuna kadar devam edecek” dedi.