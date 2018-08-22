İran’daki kazada hayatını kaybeden Yüksekovalılar toprağa verildi

İran tarafında meydana gelen kazada hayatını kaybeden Sertip Dara (36) ve amcaoğlu Ferheng Dara’nın (39) cenazeleri, İran’daki Urumiye Devlet Hastanesindeki otopsi işlemlerinin ardından Esendere Sınır Kapısı’ndan alınarak Hakkari’nin Yüksekova ilçesine getirildi. Öğle saatlerinde ilçeye getirilen cenazeler, Beşbulak köyü mezarlığında toprağa verildi.

Sertip Dara ve Ferheng Dara’nın ani ölümü sevenleri ve ailesini yasa boğarken, nişanlı olduğu öğrenilen Sertip Dara’nın nişanlısı ise cenaze töreni esnasında sinir krizi geçirdi.