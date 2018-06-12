İranlıların yurt dışı harçlarının artması Yüksekova’yı etkiledi

İran yönetiminin, yurt dışına çıkmak isteyen yurttaşları için yaptığı yeni düzenleme en çok da Yüksekova esnafını etkiledi. Esendere Sınır Kapısı’nda büyük gruplar halinde Yüksekova’ya gelen İranlılar, bir yandan sosyal hayatın canlanmasına, bir yandan da kent ekonomisine katkı sağlıyordu. İranlı turistlerin tercih ettiği Yüksekova’da yeni düzenleme nedeniyle ekonomi durma noktasına geldi. İranlılar, yeni düzenleme ile yaklaşık 200 lira ödemeye başladı. İkinci ve üçüncü çıkışlar için de kademeli olarak artırılan harç ücreti nedeniyle Esendere Sınır Kapısı’nda çıkışlar ciddi derecede azaldı. İran Hükümeti, yeni düzenleme ile sınır kapısından çıkışına izin verdiği vatandaşlarından 7 Nisan’dan itibaren ilk çıkış için 200 lira, bir sonraki seyahatte ise kademeli olarak bu rakamı yüzde 50 artırarak ikinci yurt dışı çıkışında yaklaşık 300, üçüncüsünde ise yaklaşık 400 lira çıkış ücreti almaya başladı.

Elde edilen son verilere göre, Mart ayı ülkeye giriş 43 bin 215, Nisan ayı ise 19 bin 696, Mayıs ayı ise 22 bin 112 kişi oldu. Mart ayından ülkeye giriş yapan İranlı vatandaşlar, 43 bin 215 kişi, ülkeden çıkış 39 bin 160 kişi olurken toplamda 82 bin 376 kişi. Nisan ayında ise ülkeye giriş 19 bin 696, çıkış 23 bin 86, toplam 43 bin 480 oldu. Mayıs ayı ise ülkeye giriş 22 bin 426, çıkış, 22 bin 112, toplam 44 bin 38 kişi oldu.