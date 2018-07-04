İş-Kur Hakkari İl Müdürlüğü 6 aylık raporunu açıkladı

İş-Kur Hakkari İl Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısına İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, İş-Kur Hakkari İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Mehmet Hasan Balin katıldı. 2018 yılının ilk 6 ayı gerçekleştirilen Toplum Yararına Programı (TYP ) faaliyetleri hakkında bilgi veren Müdür Kızılkaya, şu an itibariyle Toplum Yararına Programından (TYP) Hakkari merkez ve ilçelerinde toplam 2 bin 270 kişinin yaralandığını söyledi. 2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen işe yerleştirme faaliyetlerine de değinen Kızılkaya, 2018 yılı içerisinde Hakkari merkez ve ilçelerinde özel sektör ve kamu sektöründe daimi olarak toplam 236 kişinin işe yerleştirildiğini söyledi. Kızılkaya, “2018 yılının ilk 6 ayı açılmış olan kurs ve işbaşı eğitim programları faaliyetleri şuan itibariyle Hakkari merkez ve ilçelerinde istihdam garantili ve istihdam garantisiz toplam 6 kurs açılmış olup, 95 kursiyer yararlanmıştır. İlerleyen zamanlarda talepler doğrultusunda yeni kurslar açılacaktır. Bu yıl denetimli serbestlik işbirliğiyle kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla 15 eski hükümlüye girişimcilik kursu verilmiştir. 2018 yılında en az 300 kişiye daha kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla girişimcilik kursları açılıp, girişimcilik sertifikası verilmesi planlanmaktadır. Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumun sağlanması amacıyla Hakkari merkez ve ilçelerinde 2018 yılı içerisinde 89 işbaşı eğitim programı açılmış olup, 156 katılımcı işbaşı eğitim programından yararlanmıştır. 2018 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirilen engelli ve eski hükümlü istihdamlarına yönelik hibe destekleri faaliyetleri kapsamında engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmak amacıyla Hakkari’de 2018/1 döneminde 6 engelli ve 13 eski hükümlü toplam 19 kişi hibe desteğinden yararlandı. Eski hükümlüler 30 bin liraya kadar, engelliler ise 50 bin liraya kadar hibe desteğinden yararlanabilirler. 2018/2 döneminde 49 eski hükümlü ve 6 engelli olmak üzere toplam 55 kişinin proje başvuruları kabul edildi. Projeler komisyon tarafından incelendikten sonra şartları tutanların projeleri kabul edilecektir. 2018 yılının ilk 6 ayında iş ve meslek danışmanlarının yapmış oldukları faaliyetler ise, Hakkari Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde çalışan iş ve meslek danışmanları, 2018 yılı içerisinde toplam 7 bin 251 kişi ile bireysel görüşme yaparak, bu kişilere iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunmuşlardır. Hakkâri merkez ve ilçelerinde toplam 425 iş yeri ziyaret edilerek, işverenlere 2018 İstihdam Teşvik Yasası, işbaşı eğitim programları ve kurslar gibi kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir. İş ve meslek danışmanları tarafından 44 eğitim öğretim kurumu ziyaret edilmiş olup, öğrencilere Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğünün her yıl çıkarmış olduğu meslek seçimine destek dergileri dağıtıldı ve talepte bulunan okullara ayrıca iş ve meslek danışmanları tarafından mesleki rehberlik ve iş arama becerileri konularında seminerler verildi. 2018 yılı işsizlik sigortası faaliyetleri kapsamında ise 2018 yılı itibariyle toplam 339 kişi işsizlik sigortasına başvuruda bulundu. Başvuranlardan toplam 176 kişi işsizlik sigortası maaşı almayı hak etmiştir” dedi.