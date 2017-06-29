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29 Haziran 2017 20:08

İŞ-KUR’dan destek alan eski mahkûmlar iş yeri açtı

KUR İl Müdürlüğü’nün hibe projesi kapsamında iş yeri açtılar.

İŞ-KUR’dan destek alan eski mahkûmlar iş yeri açtı

29 Haziran 2017 20:08


Sıtkı Tekin ve Orhan Özgenç adlı 2 eski mahkum, hazırladıkları projeyi değerlendiren İŞ-KUR yetkilileri, mahkûm ve engelli vatandaşlara sağlanan hibe projesi kapsamında başvuruyu kabul etti. İŞ-KUR tarafından geri ödemesiz 17 bin liralık destek alan eski mahkûmlar, kendi işlerini kurmaya başladı. Mahkûmlardan Sıtkı Tekin, aldığı 17 bin liralık hibe desteği ile gıda marketi açarken, Orhan Özgenç ise konfeksiyon ve giyim mağazası kurdu.


Eski mahkûmların açtıkları iş yerleri, düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. Açılış törenine İŞ-KUR Hakkari İl Müdürü Ahmet Kızılkaya, İŞ-KUR mesleki danışmanları Züleyha Çirkin Kerevan Açar, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İrfan Sarı ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Özdemir katıldı. İş yerlerini gezip inceleyen katılımcılar iş yeri sahiplerine başarılar dilerken, iş yeri sahipleri de katılımcılara teşekkür etti.




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