İşçiler için Sümbül Dağı’na tırmandılar

Depin noktasından tırmanışa geçen dört dağcı, ağır kamp yükü çantalarıyla 1300 metreden başlayıp 2900 metre olan ana kamp mağarasına 8 saatte ulaştılar. Akşam yemeğinden sonra dinlenmeye geçen dağcılar, ikinci günün sabah hazırlık yaparak zirveye doğru tırmanmaya başladılar.

Dört saatte zirveye ulaşan dağcılar, 1,5 saat zirvede kaldıktan sonra hemen inişe geçtiler. Akşam saatlerinde Depin noktasına ulaşan dağcılar, araç ile Hakkari merkezine geldiler.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Hakkari İl Temsilcisi Naci Ertunç, kamp alanından sonra tamamen karlı bölgeye girdikleri için buz kramponlarını kullandıklarını belirterek, “Kar çok sert olduğu için tırmanışımızı zorluyordu. Çok tehlikeli alanlardan geçmek zorunda kalıyorduk. Nihayet dört saat sonra zirveye ulaşmış, zirve keyfini ezan okuyarak kutlamıştık. 1,5 saat zirvede kaldık, bulutların hızlı hareketini hayretler içerisinde izledik. Öğleden sonra yağışın olacağını bildiğimiz için yeni götürdüğümüz zirve defterini bırakıp hızlı bir şekilde iniş yaptık. Kara bata çıka, düşe kalka kamp alanımıza vardık. Tehlikeli bölge bitmediği için kamp alanına kadar ayaklarımızdaki kramponları çıkaramadık. Öğle yemeğinde yağmur yağışı bizi yakalamıştı. Çok çabuk toparlanıp inişe geçtik. Yağıştan dolayı yaklaşık iki yüz metre uzunluğunda olan düz kaya zemininde çok zorlandık. Kaya bitiminden sonra yağış kesilmişti. Yavaş yavaş ağır kamp çantalarıyla inişimiz devam etti. Yağmur tekrar yağınca kayaların dibinde beklemek zorunda kaldık. Zemin çok kaygan olduğu için ufak tefek düşme kazaları oluyordu. Depin noktasına saat 18.00’de ulaştık. 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle dağcı ekibi olarak işçi kardeşlerimize destek amaçlı Sümbül Dağı faaliyetini bu tarihe aldık. Tırmanışımızı kendilerine armağan ediyor, bayramlarını yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.

İlk defa Hakkari dağlarında faaliyet yapan Bursalı Ali İşkem ise, memnuniyetini dile getirerek, Türkiye’de yapmış olduğu dağ tırmanışlarının içinde en iyi faaliyetini Hakkari’de gerçekleştirdiğini söyledi. İşkem, “Sümbül Dağı eşi benzeri zor bulunan, dağcının pestilini çıkarmasını bilen bir dağdır. Kamp yüküyle ilk defa 1600 metre dikey tırmanış yaptım. Böyle zorlu dağlar profesyonel dağcıların istediği tarzdır. Hakkari bölgesi tamamen dağlık bir bölge olduğu için dağcılıkta bir numara olmalıdır” diye konuştu.

Yüksel Işık ve Sabahattin Ertuş ise, tırmanışın çok tehlikeli ve yorucu olduğunu, buna rağmen unutulmaz bir tırmanış yaptıklarını ifade ettiler.