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22 Haziran 2018 14:16

İstanbul’dan Hakkarili engellilere akülü sandalye

Hakkari İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Yasin Aşkan’ın girişimleri sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 5 adet akülü tekerlekli sandalye sahiplerine teslim edildi.

İstanbul’dan Hakkarili engellilere akülü sandalye

22 Haziran 2018 14:16


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen akülü tekerlekli sandalyeler, Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Mesut Keskin ve İl Müftülüğü Engelliler koordinatörü Yasin Aşkan tarafından hak sahiplerine teslim edildi.


Düzenlenen programda konuşan İl Müftülüğü Engelliler Koordinatörü Yasin Aşkan, kentteki engellilerin ihtiyaçlarının karşılanması adına bu tür faaliyetlerinin devam edeceğini söyledi.


Bedensel Engelliler Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Mesut Keskin ise, müftülüğün bu katkılarından dolayı kendilerine minnettar olduklarını belirterek, bayram akabinde böyle bir faaliyetin kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.




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