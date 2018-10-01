İtfaiye personelinden Vali Toprak'a ziyaret

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası etkinlikleri kapsamında Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, İtfaiye Müdürü Bülent Keskin ve beraberindeki personelinin haftasını kutladı.

Müdür Keskin, itfaiye teşkilatı ve çalışmaları ile ilgili bilgi verdiği Vali Toprak'a, üzerinde Hakkari İtfaiyesi yazılı bulunan tişört takdim etti.