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02 Haziran 2018 09:35

İyi Parti Milletvekili adayı Tanrıkulu vatandaşlarla bir araya geldi

İyi Parti Hakkari 1.

İyi Parti Milletvekili adayı Tanrıkulu vatandaşlarla bir araya geldi

02 Haziran 2018 09:35

sıra adayı Dilek Tanrıkulu, Ramazan gecelerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.


Yaklaşık bir haftadır Hakkari’de bulunan İyi Parti Hakkari Milletvekili adayı Dilek Tanrıkulu, kent merkezinde halkla kaynaştı. Halkın yoğun ilgisi ile karşılaşan kadın Milletvekili adayı Tanrıkulu esnafları tek tek ziyaret etti. Ramazan gecelerine de katılarak vatandaşlarla aynı masalarda çay içip sohbet eden Tanrıkulu, Hakkari’de huzur ve güvenin hakim olduğunu ifade etti. Hakkari halkının misafirperver ve cana yakın olduğunu da anlatan Tanrıkulu, halkın isteklerinin başında barışın sağlanması ve işsizliğe biran önce bir çözüm bulunması olduğunu söyledi. Kent merkezindeki ziyaretlerini sürdüren ve diğer siyasi partililerle sohbet eden Tanrıkulu, kesinlikle parti ayrımı da yapmadıklarını her şeyin güzel ülke Türkiye için olduğunu söyledi. Özelikle kadınların yoğun ilgisi ile karşılaşan Tanrıkulu, Hakkari’de olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, Hakkari’deki seçim çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.




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