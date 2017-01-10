Jandarmadan öğrencilere ayakkabı ve giyim desteği

Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, değişik okullarda eğitimlerini sürdüren dar gelirli öğrencilere kışlık kaban ve bot yardımında bulundu.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından daha önce 4 ayrı okulda tespit edilen dar gelirli yaklaşık 200 öğrenciye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kışlık kaban ve bot yardımı yapıldı. Okulları ziyaret eden jandarma ekipleri, beraberinde götürdükleri ayakkabı ve kabanları kendi elleriyle öğrencilere teslim ettiler. Jandarma ekiplerinin jesti karşısında sevinen öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise, yaş gurubuna göre dar gelirli lise öğrencilerine kışlık kaban ve bot yardımında bulunduğunu, bunun için de İl Jandarma Komutanlığı yetkililerine teşekkür ettiler.