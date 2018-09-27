Jandarmadan sürücülere trafik semineri

Hakkari Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki köy ve beldelerde okul servis aracı şoförlerine trafik farkındalığının arttırılmasına yönelik seminer verildi. Çimenli Köyü İlköğretim Okulunda Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Kubilay Ünal ve Jandarma Trafik Timi tarafından okul taşıtlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek ve çocukların güvenli bir trafik ortamında eğitim öğretimlerini sürdürebilmeleri için okul servis araçlarının şoförlerine yönelik güvenli sürücülük farkındalığın arttırılması amacıyla trafik eğitimi verildi.