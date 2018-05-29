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29 Mayıs 2018 09:57

‘Kanka Polis’ Ramazan gecelerine konuk oldu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, “Kanka Polis” ile Ramazan etkinliklerine misafir oldu.

‘Kanka Polis’ Ramazan gecelerine konuk oldu

29 Mayıs 2018 09:57


Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ramazan şenliğine bu defa “Kanka Polis” damgasını vurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 155 Polis İmdat hattının tanıtımını yaparak, sordukları sorulara doğru cevap veren çocuklara değişik hediyeler verdiler.


Halkın arasına katılan “Kanka Polis”, Hakkarili çocukları sevindirdi. Bir taraftan ‘Kanka Polis’ diğer taraftan ise değişik hediyelerin dağıtılması üzerine çocuklar izdihama neden oldu.


‘Kanka Polis’e dokunmak isteyen çocuklar, görevlilere ve davetlilere zor anlar yaşattılar.


İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; çocuklara yiyecek, içecek ve değişik hediyeler dağıtarak programa son verdi.


Programa Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Hakkari Vali Yardımcısı M. Nurullah Karaman ve binlerce kişi katıldı.




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