‘Kanlı Ay’ tutulması Hakkari’de ilginç görüntülere sahne oldu

Tüm dünyada bugün çıplak gözle izlenen ‘Kanlı Ay’ tutulması Hakkari’de de büyük ilgi gördü. Türkiye saati ile 20.15’te başlayan Kanlı Ay tutulması Hakkari kent merkezinde renkli görüntülere sahne oldu. Hakkari’nin değişik mahallelerinde bazı vatandaşlar değişik yıllarda olduğu gibi bu yılda ay tutulması karşılama geleneğini bozmadı. Bazıları teneke ve tencere kapaklarına vurarak Kanlı Ay tutulmasının geçmesini bekledi. Bazı vatandalar ise siyah poşileri ellerinde tutarak Kanlı Ay tutulmasının geçmesini bekledi.