Kar yağışı çiftçileri sevindirdi

Hakkari’de etkili olan kar yağışı en çok kırsal kesimde hayvancılıkla uğraşan çiftçileri sevindirdi.

Hakkari’nin değişik bölgelerinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçiler yağışların en çok kendilerini sevindirdiğini belirttiler. Yağışların beraberinde bereket getireceğini umut ettiklerini belirten çiftçiler, kar kalınlığının yer yer iki metrenin üzerine çıkmasının ise açıkta hayvanlarını otlatan çiftçileri de memnun ettiğini söylediler. Çiftçiler, ”Geçen yıllara oranla bu yıl daha çok kar yağdı. Yağışlar inşallah beraberinde bereket getirecek. Küçükbaş hayvan sürüsünü her gün düzenli bir şekilde ahırdan alıp dışarıda ot veriyoruz. Fazla kar olmayınca da hayvanların ot verdiğimiz alanın etrafını tel örgü ile kapatıyorduk. Ancak 2 metrenin üzerinde kar yağması sonucu artık tel örgüye gerek kalmadı. Tek isteğimiz 2017 yılının bereket ve huzur yılı olmasıdır” şeklinde konuştular.