Karadeniz’den gelen gazeteciler, Vali Toprak’ı ziyaret etti

Hakkâri’nin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Basın Mensupları Gönül Elçisi Projesi Koordinatörü Ahmet Külekçi başkanlığında Artvin, Gümüşhane, Trabzon ve Ordu’dan gelen 6 kişilik gazeteci grubu, Vali Cüneyit Orhan Toprak’a ziyarette bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, gazetecilerle bir süre sohbet etti. Gazeteciler tarafından Vali Toprak’a isminin yazıldığı Trabzonspor ve Artvin Spor formalarının takdim edildiği ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Agacanoğlu da hazır bulundu.

Karadeniz Bölgesi’nden gelen gazeteci grubu, 14-17 Mayıs 2018 tarihleri arasında kentin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri ile tarihi mekânları, gelenek, görenek ve mutfağı ile ilgili çekimler yaparak haberler hazırlayacaklar.