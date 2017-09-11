Kargo aracında 14 kilo 795 gram eroin ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Yüksekova Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Hakkâri’den Van istikametine seyir halinde olan bir kargo aracı durdurularak, kargo paketleri üzerinde narkotik köpeği marifetiyle yapılan aramada, 3 adet halı içerisinde toplam 14 kilo 795 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.