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09 Ağustos 2018 19:56

‘Karizma Show’ ekibi Hakkari’de gösteri yaptı

Kardeşlik ve Spor Turnuvaları’nın kapsamında Hakkari’ye gelen Türkiye’nin tek akrobatik basketbol şov grubu ‘Karizma Show’ ekibi vatandaşlarla buluştu.

‘Karizma Show’ ekibi Hakkari’de gösteri yaptı

09 Ağustos 2018 19:56


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla yapılan bisiklet, basketbol, badminton, masa tenisi, matrak turnuvalarının yanında Türkiye’nin ilk ve tek basketbol akrobasi grubu Karizma Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Hakkari valiliği önünde vatandaşlarla bir araya geldi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlatmış olduğu ‘Kardeşlik ve Spor Turnuvaları’nın Hakkari ayağı kapsamında Türkiye’nin tek akrobatik basketbol şov grubu ‘Karizma Show’ ekibi birbirinden güzel gösteriler sergiledi. Hakkarililerin büyük bir ilgi ile izlediği gösteriler vatandaşlardan tam not aldı.


Programa Hakkari Vali Vekili Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat İşler Müdürü Ayhan Tunç ile vatandaşlar katıldı. Program sonrası protokol üyeleri sporcuları kutlayarak birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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