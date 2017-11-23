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23 Kasım 2017 16:39

Karlı zeminde 3 puan hazırlığı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova Belediye Spor ekibi, pazar günü oynayacağı Ağrı 1970 Spor maçı hazırlıklarını zemini karla kaplı sahada sürdürüyor.

Karlı zeminde 3 puan hazırlığı

23 Kasım 2017 16:39


Kendi sahasında konuk edeceği Ağrı 1970 Spor maçına hazırlanan kırmızı-siyahlıların hedefi 3 puan. Sporcular, şehir standında 70 dakika süren antrenmanda açma ve germe hareketleri ile şut çalışmasının ardından çift kale maç yaptı. Yüksekova Belediye Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, “Bu haftaki maçımız Ağrı 1970 Sporla olacak. Ligin en önemli maçı, bizim için dönüm noktası olacak. Bizim hedefimiz buraya gelen bütün takımları yenmek olduğu gibi Ağrı Sporu da yenmektir. Bu maçın ayrıca önemi, şampiyonluğa ortak olabilmemiz için Ağrı Sporu yenmemiz lazım. Hedef şampiyonluk, inşallah bunu da göğüsleriz" dedi.


Teknik Direktör Yavuz Hastoprakçılar ise hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, “Bu hedefimizden koptuğumuzu düşünmüyorum. Önümüzde 13 hafta ve 39 puan var. 39 puanla bizim için önemli olan rakibimiz Ağrı Sporu yenmek. Aradaki puan farkını aşağıya çekip şampiyonluğa ortak olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz" diye konuştu.


Kulüp yetkilileri, pazar günü saat 13.00’te başlayacak maça tüm futbolseverleri davet etti.




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