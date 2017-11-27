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27 Kasım 2017 11:30

Katır sırtında akaryakıt kaçakçılığı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 59 katır üzerinde 4 ton gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Katır sırtında akaryakıt kaçakçılığı

27 Kasım 2017 11:30


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı ekiplerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Bu kapsamda Şemdinli ilçesi Yedipınar mevkii Tekeli kırsal alanında keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında sınırın İran tarafından ülkemize yasadışı yollardan girmeye çalıştığı tespit edilen 3 İran uyruklu şahıs ile birlikte 59 katır üzerinde toplam 4 ton gümrük kaçağı mazot ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.




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