Kaya kartalını böyle beslediler

Hakkari’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi yapıldıktan sonra özene beslenen kartal Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşlerinde görevli Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, kaya kartalını ilk tedavisini yaptıktan sonra ekiplerle birlikte karnını doyurduklarını söyledi. Cindioğlu, ”Duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine yaralı hayvanı alarak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşatma Rehabilitasyon Merkezine getirdik. Kanatlarında çıkık olan hayvanı hemen tedavi altına aldık. Yaptığımız tedavi sonrasında hayvan kendini toparlamaya başladı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik. Sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacak" dedi.