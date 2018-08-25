Diğer
Kategoriler
25 Ağustos 2018 08:47

Kaya kartalını böyle beslediler

Hakkari’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Kaya kartalını böyle beslediler

25 Ağustos 2018 08:47


Hakkari’de vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan Kaya Kartalı, Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi yapıldıktan sonra özene beslenen kartal Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşlerinde görevli Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, kaya kartalını ilk tedavisini yaptıktan sonra ekiplerle birlikte karnını doyurduklarını söyledi. Cindioğlu, ”Duyarlı vatandaşın ihbarı üzerine yaralı hayvanı alarak Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşatma Rehabilitasyon Merkezine getirdik. Kanatlarında çıkık olan hayvanı hemen tedavi altına aldık. Yaptığımız tedavi sonrasında hayvan kendini toparlamaya başladı. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim ettik. Sağlığına kavuşmasının ardından yaşam alanına geri bırakılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER HAKKARİ HABERLERİ
HAKKARİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç