Kaymakam Ayca'dan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğuna ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti.

Kaymakam Ayca, Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu eğitmen ve çalışanları tarafından karşıladı. Müdür Tunç'u makamında ziyaret ederek bir süre sohbet eden Kaymakam Temel Ayca, birbirinden güzel sanatsal faaliyetlere imza atan Reng-i Hakkari Sanat Topluluğuna başarılar diledi.

Ziyaret sırasında TRT Kurdi ekranlarından yayınlanan “Çepik” programının 23 Ekim 2018 tarihinde Çukurca'da yapılacak olan canlı yayın programı hakkında görüşlerini paylaşan Ayca, Çukurca ilçesinde geleceğe yönelik yapılacak proje ve çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Eğitmen ve çalışanlarla tek tek tokalaşan Kaymakam Ayca, daha sonra kurumdan ayrıldı.