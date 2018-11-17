Kaymakam Kaşıkçı Yüksekova'dan ayrıldı

İzmir'in Bergama ilçesine atanan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, düzenlenen uğurlama töreni ile ilçeden ayrıldı.

Yüksekova Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Gürler, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, STK temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Burada vatandaşlar ile tek tek tokalaşıp vedalaşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kaşıkçı, kısa bir konuşma yaparak Yüksekova'ya veda zamanının geldiğini söyledi. Kaymakam Kaşıkçı, “Yüksekova geldiğimiz şartlardaki Yüksekova değil. Yüksekova operasyonlardan yeni çıkmış, terörden yeni kurtarılmış durumdaydı. Şimdi artık o dönemlerin hayali bile kurulamaz. Altyapısından üst yapısına, eğitimden diğer alanlarına hamdolsun güzel bir Yüksekova'ya doğru ilerliyor. Hep birlikte çalıştık. Bir çoğumuzun hayal dahi edemeyeceği yatırımlar bir bir gerçekleşiyor, inşallah gelecek dönem de devam edecek, Yüksekova daha güzel olacak” dedi.

Yüksekova'nın iki ülkeye sınırı olduğunu hatırlatan Kaymakam Kaşıkçı, “Dolayısıyla bu imkanların iyi değerlendirilmesi lazım. Organize sanayinin de gerçekleşmesi ile birlikte Yüksekova'nın geleceği değişecek. Bu süreç içerisinde hep birlikte gayret gösterdik. Yüksekova güzel bir aşamaya geldi, önümüzdeki yıl her şey bitmiş olacak. Konutlarımız, alt yapı üst yapı bitecek. Yüksekova artık terörle değil hizmetle anılacak. Bergama'ya gideceğiz ama gönlümüz burada olacak. Yolunuz düşerse kapımız açık, bekleriz” şeklinde konuştu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekilli Kaşıkçı, konuşmasının ardından Yüksekova Müftüsü Şakir Şahin tarafından dua ve Fatiha okudu. Uğurlama töreninin sona ermesiyle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na giden Kaymakam Kaşıkçı yolda Kayaklı Koşu Sporcularıyla da vedalaştı. Daha sonra uçağa binerek ilçeden ayrıldı.