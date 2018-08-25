Kayme sarayı muhteşem görüntüsü ile göz kamaştırdı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinden 15 kilometre mesafede bulunan Bağlar (Nehri) köyünde bulunan ve büyük İslam alimlerinden Seyyid Abdullah, Seyyid Taha ve Seyyid Abdullah hazretlerinin kabirlerinde bulunduğu bölge turizme kavuşturulacak. Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri, Kayme Saray, Nehri’deki eski yerleşmelerin kuzey tarafında, bugünkü köy evlerinin batısında yer aldığını belirttiler. Yetkililer, ”İki katlı olarak yapılmış olan saray, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen bir alana oturmaktadır. Yapının kuzey cephesinde giriş kapısı sağ ve sol köşelerine birer tane kitabe yerleştirilmiştir. Sağdaki kitabe H.1332 (1911) soldaki kitabe H.1330 (1909) tarihi yer almaktadır. Buna göre Nehri’deki Kayme Sarayı 1909-1911 tarihleri arasında inşa edilmiştir. 22 Temmuz 2016’ da Kayme Sarayı’nın restorasyona başlanmış olup, son gelinen aşamada restorasyon tamamlanmıştır. Hakkari Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından sarayın Seyyid Taha-İslam Hakkari Müzesi olarak turizme kazandırılması için çalışma başlatılmıştır” denildi.