Kayyum Epcim: “Üzülerek söyleyeyim ki iki salıncağı olmayan bir belediye devralmıştık”

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, 2017 yılında bir çocuk oyun grubu ve 5 adet park projesine imza attıklarını söyledi. Epcim, “2018 yılında da bu çalışmalarımız halen devam ediyor. Üzülerek söyleyeyim ki iki salıncağı olmayan bir belediye devralmıştık. Şu an itibarı ile çalışmalarımız tüm yoğunluğu ile devam ediyor. 15 gün içerisinde 4 adet mahalle parkımızı bitirmiş olacağız. Bunun gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. Şu an itibariyle 1994 yılında kurulan Bağlar Mahallesi'nde, ilk defa bir mahalle parkı çalışması devam ediyor. Bunu da 20 gün içerisinde tamamlamayı ümit ediyoruz. Bu mahallede kesinlikle bir çocuk oyun grubu yoktu. Güzel bir park projesini mahallemize kazandırma çabası içerisindeyiz. Teknik ekibimiz ile birlikte özelikle Merzan, Bağlar, Karşıyaka ve Berçelan mahallelerinde park projelerimizi dolaşıyoruz. Hakkari'nin değişin yüzünü insanlarımıza göstermiş olacağız” dedi.