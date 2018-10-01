Kayyumla gelen su sevinci

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda Dağgöl Mahallesi'ne yıllar sonra kusursuz olarak yeni şebekeden içme suyu verildi.

Hakkari'nin 15 değişik mahallesinde başlatılan asfalt, park, kanalizasyon ve yeni içme suyu şebeke hattı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentin zorlu coğrafi yapısına rağmen çalışmalarını geceli gündüzlü olarak sürdüren belediye ekipleri, kış ayları gelmeden önce 2018 yılı yatırım programında bulunan hizmetleri bitirmeyi planlıyor. Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, beraberindeki başkan vekili yardımcıları Erhan Okay ve Mehmet Kızılkaya, Özel Kalem Müdürü İsa Ölmez ve teknik ekiple gece geç saatlere kadar yapılan çalışmaları yerinde denetleyerek, bir an önce bitirilmesi için büyük bir çaba sarf ediyor.

Coğrafi yapısı ile kentin en zorlu mahallelerinden biri olan Dağgöl Mahallesi'ne kusursuz olarak yeni şebekeden içme suyu verilirken, Halife Devriş Mahallesi'ndeki çalışmaları ise devam ediyor. Suyu akmayan ev bırakmayan belediye ekipleri, gece geç saatlerde de denetimlerini sürdürüyor. Başkan Vekili Yardımcısı Erhan Okay, kentin değişik noktalarında ev ev dolaşarak suyu akmayan aileleri tespit ederek sorunu hemen gidermesi, mahalle sakinleri tarafından takdirle karşılandı.

Kentteki su sorununun kökten çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Vekili Epcim, iki günde bir akan içme suyunun yeni su şebekesi hatları sayesinde 24 saat akacağı müjdesini vererek, çalışmaların ise halen devam ettiğini söyledi.

Yeni şebekeden içme suyu almanın mutluluğunu yaşayan mahalle sakinleri ise, bu güzel hizmetten dolayı belediye yetkililerine teşekkür ettiler.