Kıran mahallesi modern yola kavuştu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kıran Mahallesi, yıllar sonra ilk defa asfalta kavuşurken mahalle sakinlerini sevindirdi.

Hakkari Belediye Başkanlığı tarafından kentin değişik mahallelerinde başlatılan asfalt ve yeni içme suyu hattı çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Yaz aylarından toz bulutundan kış aylarında ise çamurdan araçların giriş yapamadığı Kıran Mahallesi sakinleri, yeni modern yola kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Yolların asfaltlanması mutluluğunu yaşayan Kıran Mahallesi sakinleri yolları denetleyen Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim'e teşekkür ettiler. Yol kenarında bekleme yapan kadınlar Kürtçe olarak Başkan Epcim'e seslenerek ”Allah sizden razı olsun ilk defa güzel bir yola kavuştuk. Sizden bir isteğimiz daha var yol geldi. Her mahalle gibi bizde artık şehir içi servis istiyoruz” talebinde bulundular.

Teknik ekiple birlikte Kıran Mahallesindeki çalışmaları denetleyen Başkan Epcim, daha sonra Halife Devriş Mahallesinde devam eden yeni içme suyu şebeke hattını denetleyerek ekibin başında bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Okay'dan bilgi aldı. Zabıta Müdürü Naif Yaşar ile birlikte gece geç saatlere kadar Halife Devriş Mahallesindeki çalışmaların başında buluna Başkan Yardımcısı Okay, yeni içme suyu hattı çalışmalarını biran önce tamamlamak için çalışmalarının geceli gündüzlü olarak devam ettiğini söyledi. Mahallelerinin yapılan asfalt çalışmaları sonucunda modern bir görünüme kavuştuğunu anlatan mahalle sakinleri bu yolları hayal bile edemediklerini söylediler.