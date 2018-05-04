Kırsal alanında tuzaklanmış el yapımı patlayıcı imha edildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Kehta Yaylası kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 1 adet piknik tüpüne tuzaklanmış EYP düzeneği, 13 adet el bombası, 1 adet tuzaklanmış el bombası, 3 adet roketatar mühimmatı, 1 adet bomba atar mühimmatı, 5 metre tökez teli, 1 adet kamera ve 1 adet örgüt kıyafeti ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler usulüne uygun olarak olay yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.